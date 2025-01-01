التأمين الصحي يتجه للتوقيع على مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي

روسيا والسودان وجه رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي للتأمين الصحي، وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت الصندوق القومي للتأمين الصحي لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي. وأكد خلال زيارة لرئاسة الصندوق ببورتسودان (الثلاثاء) اجتمع خلالها بمدير التأمين الصحي المكلف الدكتور الصديق الطيب وهب الله أهمية الاستمرار في تجويد أداء التأمين الصحي . ووجه د. بخيت بالوقوف على المعوقات التي تواجه التأمين الصحي في جميع محاور الأداء إضافة إلى الوقوف ميدانيا على الخدمات التي تقدمها أفرع التأمين الصحي بالولايات. سونا

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