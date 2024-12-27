جبريل يؤكد أهمية التحول الرقمي لتعزيز الرقابة على المال العام

ناقشت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خطتها للعام 2025 لتوجيه الأداء خلال العام بما يتسق وتحقيق أهداف الموازنة في حشد الموارد الذاتية وزيادة الإيرادات للصرف على الأولويات المتمثلة في دعم المجهود الحربي ومتطلبات القوات النظامية لبسط الأمن وحفظ هيبة الدولة ، بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية لمنع التدهور الاقتصادي وتحسين تحصيل الإيرادات من مصادر حقيقية وتعزيز الشفافية والعدالة مع توفيرالإحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن. وأكد د.جبريل إبراهيم وزيرالمالية لدى ترؤسه الاجتماع الموسع بمشاركة د. محمد بشاروكيل التخطيط بالوزارة الخميس أهمية التحول الرقمي لتعزيز أهداف الوزارة وولايتها على المال العام ومراقبة وضبط الأداء وتسريع الإجراءات ؛ مشيراً إلى إلتزام الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم150) بسداد كافة الإلتزامات المستحقة على الحكومة عبر آلية التحويلات البنكية ، وأكد أهمية تحديد مسارومعيار القياس الفعلي للأداء وفق المخطط له والإلتزام بالتقاريرالدورية لقياس ما يتم إنجازه ومعالجة الإنحرافات حال حدوثها أولاً بأول. سونا

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