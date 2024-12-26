بلقيس فتحي تضجّ أناقة بمجوهرت ملونة من Messika

نجحت النجمة بلقيس فتحي في تنسيق اطلالاتها الأخيرة في حفلها في لندن بطريقة مميّزة من خلال طقم رائع من مجوهرات Messika، أضاف سحراً خاصا الى اللون الأصفر الذي اختارته.

وتألقت النجمة اليمنية بفستان أصفر بتصميم مختلف من ارشيف المصمم اللبناني جورج شقرا، والذي تميز بقصّته الكلاسيكية الأنيقة، وجاء ضيق من الاعلى مع تفاصيل ملفتة عند الكتف والخصر، عبارة عن قصاصات ملتفة بربطات صفراء صغيرة أضافت لمسة من الفخامة والأناقة للتصميم. وينسدل من الاسفل بشكل تنورة واسعة بصيحة التكسيرات الناعمة.

واكملت إطلالتها الراقية بمجوهرات فاخرة من علامة Messika، عبارة عن طقم من نفس النقشة بأحجار ملونة شكلت لوحة من الألوان النفيسة المتداخلة بين الأخضر والأصفر وحبيبات ماسية مميزة، مما أضفى على مظهرها النهائي لمسة من الفخامة والرقي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بلقيس على تسريحة ناعمة، واكتفت بشد شعرها القصير بالكامل الى الخلف بربطة وطبقت مكياجاً هادئاً ومتناسقاً يرتكز على الالوان الترابية التي تبرز ملامحها الجذابة مع أحمر شفاه باللون البني الخفيف.

وشاركت بلقيس متابعيها على إنستغرام بلقطات من حفلها الاخير في لندن وعبرت عن سعادتها بنجاح الحفل وكتبت: “كنت في قمة السعادة في حفل لندن شكر خاص لجميع الجاليات العربية اللي شرفتني بالحضور وبالأخص جمهور وتحية خاصة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ربيع حسن”.

مجلة لها