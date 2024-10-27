احتفل الكوميديان ونجم السوشيال ميديا, السوداني حسن تسريحة, وسط عدد من السودانيين, المقيمين بأثيوبيا بزواجه الذي أقيم بأحد صالات الأفراح بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد ناشرو مقطع فيديو من حفل زواج “تسريحة”, أن العروس سيدة أعمال أثيوبية. وظهر الكوميديان وهو سعيد وتفاعل بالرقص مع مطرب الحفل السوداني الذي تغنى بأغنية (مبروك عليك الليلة يا نعومة). وحصل حسن تسريحة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, على أموال “نقطة”, بالعملة الأثيوبية من أحد أصدقائه الحاضرين الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني حسن تسريحة يتزوج من سيدة أعمال أثيوبية حسناء ويتلقى “نقطة” طائلة من العملة الأثيوبية من أحد الحاضرين حفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.