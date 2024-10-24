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تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سودانيون يودعون أهاليهم في طريق عودتهم إلى السودان من أحد مواقف البصات السفرية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وودع السودانيون أهاليهم بالتهليل والتكبير في موقف خطف قلوب المتابعين الذين تفاعلوا مع المقطع بكتابات مؤثرة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد سادت حالة من التفاؤل وسط السودانيين بعد تقدم الجيش وعودة الآلاف إلى أرض الوطن, ولسان حال المتابعين والمودعين لأهاليهم: (راجعين كلنا بإذن الله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بالتكبير والتهليل.. سودانيون بالقاهرة يودعون أهاليهم في طريق عودتهم إلى الوطن عبر عدد من البصات السفرية ولسان حالهم: (راجعين كلنا بإذن الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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