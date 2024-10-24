شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تقدم وصلة رقص فاضحة وتهز مؤخرتها بطريقة مثيرة

أثارت الفنانة السودانية منى ماروكو, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفنانة المثيرة للجدل ظهرت وهي تغني وترقص خلال حفل خاص خارج السودان. https://www.facebook.com/reel/533357582889997 ودخلت ماروكو, في وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة مع أحد أصدقائها, حيث قامت بهز مؤخرتها بطريقة مثيرة تسببت في غضب المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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