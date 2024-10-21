وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية مصر العربية

استقبل السيد السفير حسين عوض علي وزير الخارجية بمكتبه مؤخرا السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان.

بحث اللقاء أوجه ومجالات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتحركات المشتركة في المرحلة المقبلة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.

عبر الجانبان عن رضائهما عن مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومتين في جميع الجوانب. وخلصا إلي ضرورة تعزير المشاورات والإتصالات بين الإجهزة المختصة في البلدين, من أجل تطوير وترقية مصالح الشعبين الشقيقين وترسيخ السلام والإستقرار في البلدين وعلي صعيد الساحتين الإقليمية والدولية. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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