شاهد بالصور والفيديو.. فرقة شعبية بكينيا تزف الفنانة السودانية هدى عربي “سلطانة” على الماما أفريكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشهيرة هدى عربي, حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب السوداني, ظهرت في المقطع مع فرقة شعبية بدولة كينيا, التي زارتها المطربة مؤخراً. وقامت الفرقة بتنصيب الفنانة السودانية ملكة بمنحها “تأج” وضعته على رأسها, وهم يرقصون ويقدمون أغنيات أفريقية من خلفها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور الفنانة هدى عربي, فقد أكد عدد كبير منهم أن الفنانة تستحق بالفعل لقب سلطانة الماما أفريكا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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