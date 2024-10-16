تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حديثة نال اعجاب واستحسان المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي نشرها الرواد قيل أنها للشيخ محمد الأمين إسماعيل, عضو مجمع الفقه الإسلامي وعميد كلية القرآن الكريم بجامعة افريقيا العالمية, ونائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. وظهر الشيخ محمد الأمين إسماعيل, خلال الصورة وهو يرتدي الزي العسكري للقوات المسلحة ويجلس رفقة أحد الضباط داخل سيارته, تأهباً للمشاركة في الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد حظيت صورة الشيخ بآلاف الإعجابات من قبل المتابعين مع تعليقات تقول: (لن تهزم أمة يقودها العلماء والحفظة). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. نائب رئيس جماعة أنصار السنة الشيخ محمد الأمين إسماعيل يرتدي الزي العسكري وينزل الميدان والجمهور يتفاعل: (لن تهزم أمة يقودها العلماء والحفظة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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