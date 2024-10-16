عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لكسب اهتمام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, بنشر صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبعد ساعات من نشر الفنانة الشهيرة لصورها, تسابقت صفحات السوشيال ميديا على مشاركتها مع تعليقات مشيدة بالإطلالة الجديدة للسلطانة. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين, فإن الصور التي قامت بنشرها الفنانة هدى عربي, جاءت من زيارتها الأخيرة للعاصمة الكينية نيروبي. ووفقاً لتعليقات المتابعين, فقد خطف الثوب الأنيق الذي ظهرت به السلطانة الأضواء وحظي باعجاب كبير من متابعيها خصوصاً الجنس اللطيف, الذي عبر عن اعجابه الكبير بالثوب وتم وصفه بالفخم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. من نيروبي.. الفنانة هدى عربي تعود للتربع على عرش السوشيال ميديا السودانية بإطلالة مبهرة وثوب “فخم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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