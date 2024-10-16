وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه بشمال كردفان يكشف عن بدء عمليات الحصاد المحاصيل الزراعية

كشف المهندس ابراهيم حامد محمد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بشمال كردفان عن عمليات حصاد المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل النقدية السمسم والفول السودانى .

واضاف سيادته فى تصريح لسونا ان المخطط لزراعة محصول السمسم كان مليون و750 الف والفول السودانى كان مخطط له 560 ألف فدان.

واشار ان الموسم الزراعى لهذا العام يعد نجاحا بكل المقاييس وذلك للمعدلات العالية للامطار والاعداد الجيد الذي شهدته المناطق الزراعية بالولاية بجانب خلو المناطق الزراعية من الافات حيث لا يوجد اى بلاغات خاصة بهذه الافات .

واوضح حامد ان تدخلات صغار المزأرعين فى مشروع الجبراكة المنزلية ساهمت فى سد الفجوة الغذائية والمساعدة النقدية للاسر. لافتا الى اكتمال عمليات المسح الزراعى لهذا العام ويتوقع اعداد التقارير الخاصة بها خلال الفترة القادمة وذلك بمشاركة بعض المنظمات العاملة فى القطاع الزراعى .

وقال الوزير ان وزراته اعدت خططها لفترة مابعد الحرب بمشاركة الجهات ذات الصلة بالعمل الزراعى والتى كان على راسها اعمار الموارد الطبيعية واعداد مشاريع ذات عائد للمساهمة فى الاقتصاد القومى.

سونا