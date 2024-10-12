شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مصرية تسخر من حميدتي: (كر عليا جاي في الأخر تقول ضربتنا مصر..أجدع تحية لقائد الجيش وأسد الغابة البرهان ويا دعامة خلاص استسلموا عشان شكلكم بقى وحش)

أثارت حسناء مصرية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بسخريتها من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء المصرية, في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وسخرت المصرية, من الظهور الأخير لقائد الدعم السريع, الذي أتهم فيه مصر بضرب قواته بالطيران بمنطقة جبل موية التي قام الجيش بتحريرها.

وقالت الحسناء المصرية بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, موجهة حديثها لحميدتي: (كر عليا ووب عليا جاي في الأخر تقول ضربتنا مصر).

وقدمت الحسناء المصرية التحية للجيش السوداني وقائده البرهان, الذي وصفته بأسد الغابة مؤكدة أن الدعامة يغارون منه بسبب ظهوره وسط الشعب ووسط جنوده في الوقت الذي اختفى فيه قائدهم حميدتي.

وطالبت الحسناء في ختام حديثها الذي تابعه محرر موقع النيلين, قوات الدعم السريع بالاستسلام قائلة: (استسلموا عشان مافيش منها فائدة ولا فلوس ولا مرتبات وعشان شكلكم بقى وحش).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)