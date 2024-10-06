كباشي من المناقل: القوات المسلحة أقسمت ان تلاحق كل من هدد وروع المواطنين

وصل اليوم لمدينة المناقل عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يرافقة مشرف عمليات النيل الأبيض اللواء الركن اللواء الركن حيدر علي الطريفي حيث كان في استقباله والي الجزيررة الأستاذ الطاهر ابراهيم الخير و واعضاء اللجنة الأمنية بولاية الجزيرة وقيادة المقاومة الشعبية بالولاية واعضاء لجنة الإسناد والدعم والأعمار بالولاية ٠

وأكد الفريق عضو مجلس السيادة ان القوات المسلحة أقسمت ان تلاحق كل من هدد وروع المواطنين، مشيراً لأن أمن واستقرار وطمأنينة المواطنين خط أحمر لا تسمح القوات المسلحة المساس بهما مهما كبر حجم التامر وحشد المرتزقة والعملاء والماجورين.

وقطع كباشي بانحسار التمرد في كل المحاور وقال إن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين توكد توحد الأمة السودانية والتفافها حول قواتها المسلحة الباسلة.

وامتدح كباشب جهود وتضحيات مواطني ولاية الجزيرة في دعم المجهود الحربي بالمال والرجال مستعرضاً الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في كافة الجبهات.

من جهته تقدم والي ولاية الجزيرة بالتهاني للسيد عضو مجلس السيادة مرحبا به والوفد المرافق له في حاضرة الولاية مدينة المناقل.

وأكد الخير أن إنسان الولاية قسم الزمن إلى نصفين نصف للإنتاج ونصف للدفاع عن الوطن.

ولفت الى أن إرادة إنسان ولاية الجزيرة لن تكسرها تجمعات المليشيا الارهابية الماجورة.

وبشر بأن حصاد محاصيل العروة الصيفية لهذا العام سيكون هدية إنسان الولاية للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة دفاعاً عن الأرض والعرض.

ونوه لحجم التضحيات والدماء الي سألت من إنسان الجزيرة مهراً للتحرير مؤكداً أن معسكرات التدريب تشهد تدافعًاً غير مسبوق من قبل الشباب واخوات مهيرة تلبية لنداء الوطن المقدس.

سونا