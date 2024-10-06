تعرض عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم الى حادث سقوط حائط أثناء قيامهم بصيانة الخط الناقل من محطة القماير وأدى الحادث الي وفاة احد العمال وإصابة ٣ باصابات متفاوتة.
ووقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على أحوال المصابين في الحادث وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم وورئيس لجنة الطوارئ الصحية دكتور محمد إبراهيم
وقال الوالي أن عمال المياه والكهرباء والكوادر العاملة في مجال الصحة يستحقون التكريم بأرفع الأوسمة للتضحيات الكبيرة التي قدومها في أداء واجباتهم وتعرضهم للاستهداف والقصف من المليشيا المتمردة.
من جهته أوضح مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد علي العجب أن المتوفي خرج من بحري للتو وانضم لزملاءه اليوم وكانوا يعملون طوال اسبوع كامل لمعالجة كسورات الخط الناقل في ظروف غاية في التعقيد وفي لحظة الفراغ من صيانة الخط إنهار عليهم حائط المنزل المجاور.
في السياق تفقد والي الخرطوم ومرافقوه ضحايا القصف المتعمد للمليشيا الإرهابية للأحياء المدنية وطائفة من المرضى الذين يواجهون ظروف صعبة وامتدح الوالي استجابة مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب للاهتمام بعلاج الحالات الحرجة وتحويل بعضها لمستشفيات اخري فيما اسهم والي الخرطوم في توفير متطلبات العلاج لهذه الحالات.
المصدر إعلام ولاية الخرطوم
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وإصابة ٤ عمال من هيئة مياه الخرطوم أثناء عملهم ووالي الخرطوم يقول ان العاملين في الخدمات يستحقون التكريم بأرفع الاوسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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