نداء لممتحني “المعادلة” إلى وزير العدل السوداني

وجهت لجنة متظلمين امتحان تنظيم مهنة القانون “المعادلة” دورة أكتوبر 2022، رسالة إلى وزير العدل، على خلفية قراره القاضي بإلغاء دورة أكتوبر 2022م.

وقالوا إن هذا القرار يتنافى مع العدالة وفيه إجحاف في حق جالسي دورة أكتوبر، وأشاروا إلى أنه كان بإمكان المجلس إصدار النتيجة قبل نشوب الحرب وبعد الحرب ظهر وزير العدل في 11 مايو 2024م وأكد ان الأوراق بأمان وسوف تتم معالجة النتيجة ولذلك فإن المعالجة لا تعني الإلغاء. اليوم التالي

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