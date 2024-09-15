تعاون بين السودان ورواندا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستمرارية الدراسة بمؤسسات التعليم العالي السودانية داخل وخارج البلاد، وتقييم الأوضاع الأكاديمية للطلاب السودانيين الذين يدرسون بالجامعات التي نزحت خارج السودان، وبتوجيه من بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء، قام وفد من الوزارة برئاسة بروفيسور محمد احمد النور بزيارة رسمية لدولة رواندا استمرت لمدة أسبوع التقى خلالها بروفيسور تاوقاريزو غاسبار، وزير التعليم الرواندي بحضور الدكتور خالد موسى سفير السودان برواندا، وممثل وزارة الخارجية الرواندية، ومديري إدارات وزارة التعليم الرواندية.

حيث رحب وزير التعليم الرواندي بالوفد، مبيناً أن رواندا بها بنيات تحتية متميزة للتعليم العالي، وبها جامعات حكومية، وجامعات تقانية، وجامعات خاصة، وهنالك تزايد مستمر في الجامعات العالمية بها، مبديا ترحيبه بالطلاب السودانيين في رواندا. ​​​

من جهته نقل بروفيسور أبو النور رئيس الوفد تحيات بروفيسور محمد حسن دهب لوزير التعليم الرواندي، مقدماً شكره وتقديره لدولته في استضافتها لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وتسهيل إجراءات إقامة فرع لها برواندا، وترحيبها بالطلاب السودانيين وتسهيل إجراءاتهم الهجرية.

وأفاد بروفيسور أبو النور أن الوفد حضر لتقويم فرع الجامعة للتأكد من استيفائه لمطلوبات وزارة التعليم العالي السودانية ومطلوبات الجانب الرواندي.​​​​​وأشار إلى أن هنالك فرصة لتوقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة التعليم الرواندية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية.

من جهته، شكر المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد عضو الوفد الجانب الرواندي لتسهيله اشتراك جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في شبكة البحث العلمي والتعليم الرواندية (رويدنت) وإتاحتها لموارد الشبكة التعليمية والبحثية للجامعة، مشيراً إلى أن شبكة البحث العلمي والتعليم السودانية (سودرن) وشبكة رويدنت لديهما عضوية في شبكة البحث العلمي والتعليم في منطقة شرق وجنوب أفريقيا (ابنتونت اليانس) وأن التعاون بين الشبكتين هو امتداد لتلك العلاقة، وأن هنالك فرصة لتوسيع التعاون بين سودرن ورويدنت عبر مذكرة التفاهم ليشمل التعاون إنشاء سحابة للنسخ الاحتياطي لبيانات وأنظمة مؤسسات الطرفين لزيادة درجة الحفاظ عليها وضمان عدم ضياعها في حالات الكوارث الطبيعية والحروب.