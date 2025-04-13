شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل نادى ليفربول يكشف تفاصيل جديدة فى عقد محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بول جورست، مراسل نادي ليفربول لصحيفة "ليفربول إيكو" قيمة العقد الجديد لـ الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز، والذي وقع عليه صباح يوم الجمعة، لتستمر مسيرته داخل أنفيلد حتى 2027.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، لمدة عامين ليستمر بصفوف الريدز حتى يونيو 2027.

وقال بول جورست، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "كان خبر توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا لمدة عامين مع ليفربول بمثابة دفعة كبيرة لجماهير النادي في المدينة".

وأضاف: "كان هناك جو رائع في جميع أنحاء المدينة، وخاصة النصف الأحمر منها، عندما تم الإعلان صباح يوم الجمعة عن توقيع محمد صلاح على عقد جديد لمدة عامين يبقيه في النادي حتى عام 2027".

وتابع: "من المفهوم سبب ذلك الجو الرائع، لأن صلاح هنا متفوقًا على الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لقد سجل 27 هدفًا في المسابقة ويقود الطريق نحو اللقب الذي يفصله الآن 11 نقطة فقط عن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

واستطرد: "لقد سجل صلاح 32 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم وهو حاليًا ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول على الإطلاق، ويحتاج إلى جولة من 42 أو ثلاث جولات أخرى ليتجاوز روجر هانت ويتقدم إلى المركز الثاني، وبعد ذلك، سيتفوق عليه إيان راش فقط برصيد 346، وهذا يُعطيك فكرة عن مدى جودة أداء محمد صلاح منذ انضمامه للنادي في عام 2017".

وأردف: "المشجعون سعداء للغاية برؤية محمد صلاح يُنهي شهورًا طويلة من التكهنات ويوقع عقدًا جديدًا لمدة عامين، ونحن نتفهم أن التفاصيل المتعلقة بالصفقة تعني أنه لا توجد زيادة في الراتب".

واستكمل: "يتقاضى صلاح راتبه بنفس الشروط التي كان يتقاضاها عندما وقع في عام 2022 والعقد الحالي الذي يستمر حتى نهاية الموسم، لذا، لا توجد زيادة في الراتب، ولكن الأهم من ذلك، لا توجد تخفيضات في الرواتب أيضًا، وهذا يعني أن النادي ومالكيه، مجموعة فينواي الرياضية، يعتقدون أنه يستطيع الاستمرار في تقديم نفس النوع من الأداء الذي قدمه منذ يومه الأول في ليفربول في عام 2017 عندما انضم من روما مقابل حوالي 36 مليون جنيه استرليني".

واختتم: "يُعدّ استمرار صلاح كأعلى لاعب أجرًا في تاريخ النادي بنفس العقد دليلًا على قدرته، لأننا نعلم أنه مع تقدم اللاعبين في السن ينخفض إنتاجهم، لكنّ الملاك ونادي ليفربول أنفسهم يعتقدون أن هذا لن يكون الحال بالنسبة لمحمد صلاح، وسيواصل الأداء، متفوقًا على معظم اللاعبين الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، فإنّ هذه الأخبار الرائعة لليفربول، والأجواء المحيطة بالمدينة يوم الجمعة عند توقيع العقد، دليل على ما يعنيه للنادي، وما يعنيه للمنطقة، ثمّ ما سيواصل تقديمه، وهي بالفعل مسيرة أسطورية في نادي ليفربول لكرة القدم".