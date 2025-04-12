بطولة إيطاليا: إنتر يحقق المطلوب منه ويتحضر لبايرن بأفضل طريقة

الرياص - اسماء السيد - روما : حقق إنتر حامل اللقب المطلوب منه في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه كالياري 3 1 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، متحضرا بأفضل طريقة لاستضافة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب سيموني إنزاغي أمام مهمة صعبة السبت ليس بسبب حجم المنافس بل لأنه يتوجب عليه توزيع الجهود بين معركة اللقب المحلي والمهمة التي تنتظر فريقه الأربعاء ضد الضيف البافاري.

وقطع إنتر شوطا هاما نحو بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه الثلاثاء ذهابا خارج الديار على العملاق البافاري 2 1، معززا حلمه بتكرار سيناريو 2010 حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ورغم تعثره في المرحلة الماضية على أرض بارما 2 2، أبقى إنتر على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن ملاحقه نابولي في صراعهما على لقب الدوري، وذلك نتيجة تعادل الأخير مع مضيفه بولونيا 1 1 الإثنين في ختام المرحلة.

ونجح "نيراتسوي" السبت في توسيع الفارق الذي يفصله عن نابولي إلى 6 نقاط موقتا، بانتظار مباراة الفريق الجنوبي مع ضيفه إمبولي الإثنين في ختام المرحلة.

وسيكون فريق إنزاغي أمام فترة حاسمة في الأيام القليلة المقبلة، إذ وبعد استضافته لبايرن الأربعاء، سيحل الأحد المقبل ضيفا على بولونيا الرابع حاليا في المرحلة 33 من الدوري، ثم يتواجه بعدها بأربعة أيام مع جاره اللدود ميلان في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس (تعادلا ذهابا 1 1 في مباراة محتسبة خارج الديار) قبل أن يستضيف روما المنتعش في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وكانت عودة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من الإصابة في الوقت المناسب، إذ لعب الدور الرئيس في فوز الثلاثاء بتسجيله هدف التقدم على بايرن بتسديدة جميلة، ثم سجل السبت الهدف الثاني في اللقاء والثاني عشر له في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 26 بتمريرة بينية من النمسوي ماركو أرناوتوفيتش الذي كان صاحب هدف السبق في الدقيقة 13 بتمريرة من البرازيلي كارلوس أوغوستو.

وبعدما قلّص كالياري الفارق في بداية الشوط الثاني برأسية روبرتو بيكولي بعد عرضية من تومازو أوجيلو (48)، نجح إنتر في إعادته كما كان وأضاف الهدف الثالث برأسية الألماني يان بيسيك بعدما وصلته الكرة من فيديريكو ديماركو إثر ركلة ركنية (55)، ما سمح لإنزاغي بإراحة أرناوتوفيتش والزج بالأرجنتيني خواكين كوريا (59) ثم لاوتارو الذي ترك مكانه للفرنسي ماركوس تورام (67).

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزه الحادي والعشرين للموسم، فيما مُني كالياري هزيمته السادسة عشرة في المركز الخامس عشر بثلاثين نقطة.

وأنعش فينيتسيا آماله بتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية التي غادرها الموسم الماضي، وذلك بتحقيقه فوزه الأول في 2025 وجاء على حساب ضيفه مونتسا الأخير 1 0.

ويُدين فريق المدرب أوزيبيو دي فرانتشيسكو بفوزه الأول منذ أن تغلب على كالياري 2 1 في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن المرحلة السابعة عشرة، والرابع هذا الموسم إلى البديل التشيكي دانيال فيلا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 قبل أن يُطرد في الوقت بدل الضائع بالانذار الثاني (6+90).