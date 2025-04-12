قمة المليارات.. الأهلي وبيراميدز يتواجهان في أغلى مباريات الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفًا على نظيره فريق بيراميدز، في الساعة السابعة مساء اليوم، في قمة الجولة الثانية بالمرحلة النهائية من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد 30 يونيو.

الفريقان هما صاحبا المركزين الأول والثاني في القيمة التسويقية بين أندية الدوري الممتاز.

القيمة التسويقية للفريقين



ووصلت القيمة التسويقية للنادي الأهلي إلى 33.9 مليون يورو، أي ما يعادل مليار و975 مليون جنيه مصري.

ويتصدر الثلاثي، إمام عاشور، الفلسطيني وسام أبوعلي، والوافد الجديد، المغربي أشرف بن شرقي، قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية داخل الأحمر، حيث وصلت قيمتهم إلى 3.5 مليون يورو، أي 204 ملايين جنيه.

وعلى الجانب الآخر، تصل القيمة التسويقية لبيراميدز إلى 19.9 مليون يورو، وهو ما يوازي مليار و159 مليون جنيه.

ويعد إبراهيم عادل هو الأغلى بين زملائه داخل الفريق السماوي، بقيمة وصلت إلى 2.5 مليون يورو، أو 145 مليون جنيه مصري.

الصفقات الأغلى



وتعد صفقة التعاقد مع حسين الشحات من العين هي الأغلى في تاريخ الأهلي، بمقابل مادي وصل إلى 4.5 مليون يورو عام 2019.

بينما يحتل البرازيلي كينو صدارة الصفقات الأغلى في تاريخ بيراميدز والدوري المصري ككل، ووصلت قيمتها إلى 8.5 مليون يورو في 2018، قادمًا من فريق بالميراس.

بينما كان التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، هو الأغلى في تاريخ السماوي بين اللاعبين المصريين، بعدما تكبدت خزينة النادي 5 ملايين يورو في 2020.