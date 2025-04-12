بطولة إنكلترا: سيتي يعزز آماله بالتأهل الى دوري الابطال بخماسية أمام كريستال بالاس

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : عوض مانشستر سيتي تأخره بهدفين ليهزم ضيفه كريستال بالاس 5 2 ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت على ملعب الاتحاد، معززا آماله بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا.

وعزز سيتي آماله بحجز موقع له في المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل، بعد ارتفاع عدد مقاعد الدوري الانكليزي الى 5 "على الأقل"، حيث تقدم فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا الى المركز الرابع موقتا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن تشلسي ونيوكاسل المتساويين بـ 53 نقطة، واللذين يلعبان امام إيبسويتش ومانشستر يونايتد تواليا الاحد. لكن نيوكاسل يملك مباراتين أقل، ما يعني أن المنافسة لا تزال مشرعة على مصراعيها على مقاعد "تشامبيونزليغ".

من جهته، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبعد تأخره بهدفين في غضون 21 دقيقة من انطلاق المباراة عن طريق إيبيريتشي إيزي (8) والاميركي كريس ريتشاردز (21)، رد سيتي بشكل صاعق برباعية سريعة تناوب على تسجيلها البلجيكي كيفن دي بروين (33) والمصري عمر مرموش (36) والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (47) وجيمس ماكاتي (56)، قبل أن يضيف نيكو أورايلي الخامس (79).

واستعاد سيتي نغمة الفوز بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية امام جاره يونايتد.

وضرب الضيوف بقوة في مستهل اللقاء مستغلين الرعونة الدفاعية لدى سيتي، فانتزع إيزي هدف السبق بعد تلقيه تمريرة عرضية زاحفة من السنغالي إسماعيلا سار (9)، قبل أن يضيف ريتشاردز الثاني من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (21).

ورد سيتي قبل انتهاء الشوط الاول بهدف رائع لدي بروين من ركلة حرة مقوسة (31)، قبل ان يلعب القائد البلجيكي دورا كبيرا في إدراك التعادل بعدما هيأ الكرة للالماني إيلكاي غوندوغان الذي لم يستطع التحكم بها، ليقتنصها مرموش ويسددها قوية في المرمى (34).

وحافظ سيتي على زخمه في الشوط الثاني ومن هجمة مشتركة هيأها أورايلي اولا لدي بروين داخل المنطقة ففضل الاخير التمرير عوضا عن التسديد، فالتف على نفسه ومررها على طبق من فضة لكوفاتشيتش المتقدم من الخلف فسددها كرة منخفضة في الشباك (47).

وتواصل مهرجان الاهداف وتمكن ماكاتي من منح سيتي أسبقية مريحة نسبيا، بعدما تلقى تمريرة طويلة رائعة من الحارس البرازيلي إيدرسون، لينفرد ماكاتي من دون أن يكون متسللا بحارس كريستال بالاس، قبل ان يراوغه ويسجل في الشباك المشرعة (56).

وأضاف أورايلي الخامس من تسديدة شبه "على طاير" من داخل المنطقة (79) اثر تشتيت خاطئ للكرة من أحد مدافعي كريستال بالاس.

ويلتقي في وقت لاحق برايتون مع ليستر سيتي، نوتنغهام فوريست مع ايفرتون، ساوثمبتون مع أستون فيلا قبل أن يختتم أرسنال مباريات اليوم بلقاء برنتفورد.