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صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول (تقارير)

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صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : أحرز متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم تقدمًا في محادثات تجديد عقد هدافه الدولي المصري محمد صلاح وفقًا لتقارير صدرت الأربعاء.

ينتهي عقد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا بنهاية هذا الموسم، إلى جانب زميليه في ليفربول قائده قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد.

وفي الوقت الذي يرتبط فيه اسم ألكسندر أرنولد بقوة بالانتقال الحر إلى الاسباني، صرّح فان دايك بعد الخسارة أمام فولهام 2 3 الأحد بأن المفاوضات تتقدم بشأن تجديد عقده مع النادي، وهو أمرٌ طال انتظاره.

ويُعتقد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، لكن هناك تفاؤلًا بشأن تجديد صلاح وفان دايك لعقديهما.

ويتصدر صلاح ترتيب لائحة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، وتبلغ غلته التهديفية مع الريدز 243 هدفًا في 394 مباراة منذ انضمامه الى صفوفه قادما من روما الإيطالي عام 2017.

وتوج صلاح مع ليفربول بلقب مسابقة وساهم في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري الإنكليزي لمدة 30 عامًا عندما ظفر به عام 2020، محققًا ثمانية ألقاب إجمالًا خلال فترة وجوده في ميرسيسايد.

وارتبط اسم أفضل لاعب إفريقي مرتين بانتقال إلى ، لكنه لطالما أوضح أن خياره المفضل هو البقاء في ليفربول.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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