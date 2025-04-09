اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- بوروسيا دورتموند 23:00

باريس سان جيرمان - أستون فيلا 23:00

دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بيراتس - مولودية الجزائر 20:00

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

سيمبا - المصري 17:00

الزمالك - ستيلينبوش 20:00

اتحاد الجزائر - الرياضي القسنطيني 23:00

نهضة بركان - أسيك ميموزا 23:00

كأس آسيا تحت 17

- أوزبكستان 21:15

تايلاند - الصين 21:15

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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