الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
برشلونة - بوروسيا دورتموند 23:00
باريس سان جيرمان - أستون فيلا 23:00
دوري أبطال إفريقيا
أورلاندو بيراتس - مولودية الجزائر 20:00
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
سيمبا - المصري 17:00
الزمالك - ستيلينبوش 20:00
اتحاد الجزائر - الرياضي القسنطيني 23:00
نهضة بركان - أسيك ميموزا 23:00
كأس آسيا تحت 17
السعودية - أوزبكستان 21:15
تايلاند - الصين 21:15
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