احترس من الإفراط فيها.. 7 أطعمة قد تسبب لك ألما مزمنا في المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤدي تناول بعض الأطعمة اليومية إلى تهيج جدار المعدة وحدوث آلام متكررة تؤثر على جودة الحياة، خاصة لمن يعانون من اضطرابات هضمية مزمنة، ويُحذر الأطباء من استمرار تناول هذه الأطعمة دون وعي، مؤكدين أهمية النظام الغذائي الصحي في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب المعدة وارتجاع المريء.

ويعد ألم جدار المعدة من أكثر الشكاوى شيوعًا بين الناس، وغالبًا ما يكون السبب في نمط غذائي سيئ مليء بأطعمة نعتقد أنها عادية لكنها تُضعف بطانة المعدة، وعلى حسب ما أكده الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية في تصريحه لـ«الوطن»، فإن العادات الغذائية الخاطئة تمثل العامل الأول في تزايد حالات التهابات المعدة، مشددًا على أهمية التوعية بمسببات الألم والتعامل معها قبل أن تتحول لمشكلة مزمنة.

وأشار إلى عدة أطعمة تسبب التهابات في جدار المعدة من بينها:

- الأطعمة الحارة والمُبهرة

التوابل الثقيلة مثل الشطة والفلفل الحار تسبب التهابات مباشرة في جدار المعدة، ويقول «علام» نلاحظ أن معظم مرضى القرحة يتناولون كميات كبيرة من البهارات يوميًا، دون وعي بأثرها على جدار المعدة.

- الطماطم ومشتقاتها

على الرغم من فوائدها الصحية، فإن حموضة الطماطم تشكل خطرًا على من يعانون من مشاكل في المعدة، وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الأشخاص المصابون بارتجاع المريء أو الحموضة المزمنة يجب أن يبتعدوا عن الطماطم، خاصة صلصاتها المركزة.

- المشروبات الغازية

تأتي المشروبات الغازية على رأس أسوأ العادات اليومية، التي تؤثر بشكل مباشر على توازن المعدة، ويشير استشاري التغذية العلاجية إلى أن ثاني أكسيد الكربون والسكريات العالية يسببان ضغطًا على جدار المعدة، ويزيدان من احتمالية حدوث التهابات وانتفاخ.

- الإفراط في الكافيين

تناول القهوة أو الشاي بكثرة، خاصة على معدة فارغة، يؤثر سلبيًا على بطانة المعدة، فالكافيين يزيد من إفراز الأحماض، ما يفاقم مشاكل المعدة لدى البعض، خصوصًا مرضى القولون العصبي.

- الأطعمة الدهنية والمقلية

تشكل هذه الأطعمة عبئًا على الجهاز الهضمي، خصوصًا في المساء، إذ يقول أخصائي التغذية العلاجية، أن الدهون تُبطئ عملية الهضم وتُجبر المعدة على العمل لفترات أطول، ما يؤدي لآلام متكررة في جدار المعدة عند بعض الحالات.

- منتجات الألبان كاملة الدسم

رغم فائدتها، إلا أن البعض لا يتحمل اللاكتوز، ما يؤدي إلى تهيج المعدة، إذ إن منتجات الألبان قد تكون مفيدة لبعض الناس، لكنها سبب لمعاناة مستمرة لآخرين، فيجب مراقبة تأثيرها الفردي.

- الشوكولاتة

مزيج الدهون والسكر والكافيين يجعلها من المحفزات لآلام المعدة، والاعتدال هو الحل، خاصة وأن تناول الشوكولاتة بكثرة يضاعف مشاكل الحموضة والارتجاع.

نصائح لتجنب ألم المعدة

يوصي استشاري التغذية العلاجية باتباع الخطوات التالية لتفادي مشاكل المعدة:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

تجنب الأكل قبل النوم مباشرة.

شرب كميات كافية من المياه خلال اليوم.

تقليل الأطعمة المصنعة والمحفوظة.

الاعتماد على الخضروات المسلوقة والبروتينات الخفيفة.

وأضاف أن التوازن هو أساس الوقاية، والمرضى غير مطالبين بحرمان أنفسهم، ولكن بالاعتدال والمراقبة الذاتية، يمكن تجنب أكثر من 70% من آلام المعدة المتكررة.