شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أورلاندو بايرتس يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإسباني خوسييه، مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حقيقة دخوله في مفاوضات لتدريب نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعد نجاحه مع فريقه الحالي وقيادته لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الإسباني خوسييه في تصريحات لقناة أون سبورت، أنه لا صحة تماماً لمفاوضاته مع الزمالك، مضيفاً أن لديه عروضاً عربية عديدة وسيكون موجود بأحد الأندية العربية في الموسم القادم.

وسلطت وسائل الإعلام فى جنوب أفريقيا، الضوء على المباراة التى تجمع بين ناديى بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى إياب الدور تصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء غد الجمعة بملعب "الدفاع الجوي".

وكشف موقع "سوكر لادوما" أن خوسيه ريفيرو المدير الفني لنادي أورلاندو بايرتس انتهى من وضع خطة الإطاحة بنادي بيراميدز وخطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن مدرب أورلاندو بايرتس سيجري بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية من خلال إشراك لاعب خط الوسط كابيلو دلاميني والمهاجم إيفينس ماكجوبا والمدافع تابيلو زوكي والظهير باسيكا ماكو للعب أدوار محورية في مباراة الإياب، حيث يستهدف اتباع نهج أكثر توازناً، من خلال تشديد الدفاع مع زيادة وتيرة الهجوم، لمواجهة التهديد الذي يشكله بيراميدز على أرضه.

واختتم فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة قوية عندما يستضيف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في التاسعة مساء الجمعة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على استاد الدفاع الجوى.

وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات، وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.