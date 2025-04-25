انت الان تتابع خبر السيد الصدر يوجه رسالة الى المحافظات الغربية المشاركة بمسابقة "يا منان" الاولى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل الشيخ احمد المطيري كلمة السيد الصدر على مسرح المسابقة في قاعة جامعة الكوفة في النجف الأشرف، أنه "بسم الله الرحمن الرحيم، لكم مني المحبة والسلام، ومن كل قلبي أدعو لكم وللوطن بالرفاهية والوئام، ولكل الطوائف العراقية بالسلام، وأن نعيش في وطنٍ بلا تَشَدُّدٍ، ولا إرهابٍ، ولا احتلالٍ، ولا تطبيعٍ ولا فسادٍ، بل بعراقٍ شامخٍ أبيٍّ بلا تَبَعِيَّةٍ".



ادناه الرسالة بخط السيد الصدر: