شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة و حسن مصطفي و اريمو و قيادات المتحدة للرياضة يحضرون قرعة بطولة العالم لناشئين اليد والان مع تفاصيل الخبر

حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، علي حضور حفل قرعة بطولة العالم لناشئين اليد التي تستضيفها مصر أغسطس المقبل .



كما حضر أيضا خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة و قيادات الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة في رئيس الشركة محمد يحيي لطفي و نائبه سيف الوزيري .

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 ، بأحد الأماكن الأثرية بالقاهرة ، حيث تستضيف مصر البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا .

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية .

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.