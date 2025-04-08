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وزير الرياضة و حسن مصطفي و اريمو و قيادات المتحدة للرياضة يحضرون قرعة بطولة العالم لناشئين اليد

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وزير الرياضة و حسن مصطفي و اريمو و قيادات المتحدة للرياضة يحضرون قرعة بطولة العالم لناشئين اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و تصوير كريم عبد العزيز

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 07:31 م

حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، علي حضور حفل قرعة بطولة العالم لناشئين اليد التي تستضيفها مصر أغسطس المقبل .


كما حضر أيضا خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة و قيادات الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة في رئيس الشركة محمد يحيي لطفي و نائبه سيف الوزيري .

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد  2006 ،  بأحد الأماكن الأثرية  بالقاهرة ، حيث تستضيف مصر  البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا .

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم  الأحداث العالمية  في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية .

 

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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