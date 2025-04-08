دوري أبطال أوروبا: راشفورد لتحقيق "ثلاثية" أمام سان جرمان وأسنسيو يطارد زملاءه

الرياص - اسماء السيد - لندن : يعود مهاجم أستون فيلا الإنكليزي ماركوس راشفورد إلى ملعب "بارك دي برانس" طامحا لتحقيق انتصاره الثالث في عقر دار باريس سان جرمان بطل فرنسا، فيما يتطلع الإسباني ماركو أسنسيو لإزعاج فريقه الأم.

قدم اللاعبان أداء لافتا منذ انتقالهما على سبيل الإعارة إلى فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري خلال سوق الانتقالات الشتوية، فسجلا معا 11 هدفا في مختلف المسابقات.

ويتوجه فيلا إلى باريس بمعنويات جيدة على خلفية سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ما أسهم في تقدمه إلى المركز السابع في الدوري المحلي، كما ويواجه كريستال بالاس في نصف نهائي كأس إنكلترا أواخر هذا الشهر.

ويدخل راشفورد إلى معقل سان جرمان بذكريات جيدة، بعد أن لعب مرتين دورا محوريا في قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز.

في عام 2019، وخلال مواجهة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، سجل ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع مساهما في تأهل "الشياطين الحمر"، بفضل أفضلية التسجيل خارج الديار.

وبعد موسمين، سجل راشفورد مجددا في وقت متأخر ليضمن النقاط الثلاث لفريقه في الفوز 2 1 ضمن دور المجموعات من المسابقة.

لكن هذه المرة سيرتدي الدولي الإنكليزي الذي سبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى سان جرمان، قميصا آخر بعد رحيله الجدلي عن أولد ترافورد.

وسجل المهاجم الباحث عن إحياء مسيرته وبعد مساهمته بسلسلة من التمريرات الحاسمة، هدفه الأول في برميرليغ بقميص فيلا ضد برايتون الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أيام من تسجيله هدفين في الفوز على بريستون من الدرجة الثانية (3 0) في ربع نهائي الكأس.

وقال إيمري الذي سبق أن أشرف على سان جرمان بين العامين 2016 و2018، عن راشفورد العائد من جديد الى تشكيلة إنكلترا تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخل، إنه على الطريق الصحيح.

ولا يزال غير مؤكد بقاء إبن الـ 27 عاما في فيلا بارك الموسم المقبل، لكنه يضع نصب عينيه حاليا قيادة فريقه الجديد الى تحقيق "المعجزة" بالظفر بلقب المسابقة المرموقة، وهو أمر لم يستطع تحقيقه مع يونايتد.

وقال إيمري "إنه يستعيد ثقته بنفسه وهو يلعب كرة القدم، ويركز فقط على كرة القدم، يشعر بارتياح كبير مع زملائه، بعد أن حدد وفهم أسلوبنا".

"كل شيء متعلق به في تحسن مستمر".

خبرة أسنسيو

يقدم أسنسيو، الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد الإسباني، أداء رفيعا منذ انضمامه الى فيلا، مسجلا ثمانية أهداف في 11 مباراة، من بينها ثلاثة في ثمن نهائي المسابقة خلال التفوق على كلوب بروج البلجيكي 6 1 في مجموع المبارتين.

ونجح اللاعب الاسباني البالغ 29 عاما في تسجيل أهداف أكثر تحت قيادة مواطنه إيمري خلال شهرين من فترته الكاملة مع سان جرمان الذي انضم اليه في عام 2023.

ويستطيع أسنسيو المشاركة ضد فريقه الأم لأن قوانين الاتحاد الاوروبي (ويفا) تنص على أن الاندية لا تستطيع فرض "أي تأثير على الاطلاق على اللاعبين الذين قد يشركهم ناد آخر (ام لا) في مباراة".

ورأى لاعب وسط فيلا، البلجيكي أمادو أونانا، أن الإعارتين تركتا أثرا كبيرا على نادي مدينة برمنغهام.

وقال أونانا لحساب ويفا على يوتيوب "كلاهما يقوم بعمل رائع".

وتابع "يمكنك أن ترى ذلك بشكل واضح سريعا بعد قدومها، التأثير المباشر.

وأضاف "لقد لعب كلاهما على أعلى مستوى ممكن، وحتى بالنسبة لنا نحن اللاعبين الشباب، كان الأمر ملهما من خلال التمارين والتعلم منهما بشكل يومي".

ويطمح إيمري الفائز بمسابقة الدوري الأوروبي(يوروبا ليغ) أربع مرات خلال مسيرته، بشدة لهزيمة ناديه السابق سان جرمان الذي أقصى ليفربول الانكليزي في ثمن النهائي وسبق أن حسم لقب الدوري الفرنسي الاسبوع الماضي.

من جهته، رأى أونانا بأن فيلا بطل أوروبا 1982 والذي تعود مشاركته الاخيرة في المسابقة القارية المرموقة الى العام التالي، بأن الفريق قادر على بلوغ نصف النهائي رغم إدراكه لصعوبة المهمة امام سان جرمان الذي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الحالية.

وأردف "هل نحلم؟ نعم ولا، لانني اعتقد أنه لدينا الصفات كفريق كي نتواجد حيث نحن، لكن بالتأكيد يجب ان نكون واقعيين".