شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الفتح الرباط المغربى بتصفيات الدورى الأفريقى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره الفتح الرباط المغربى بنتيجة 71-60 بتصفيات نهائيات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والتى تقام بالمغرب.

ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندرى مع استاد مالى غدا فى منافسات البطولة.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات الاتحاد السكندري بالبطولة كالتالى:

السبت 5 إبريل الاتحاد والفتح الرباط المغربى



الأحد 6 أبريل الاتحاد وستاد مالى



الثلاثاء 8 أبريل الاتحاد وريفرز هوبرز النيجيرى



الخميس 10 أبريل الاتحاد و ستاد مالى



السبت 12 أبريل الاتحاد و ريفرز هوبرز



الأحد 13 أبريل الاتحاد و الفتح الرباط المغربى

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.