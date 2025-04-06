شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا يسجل 3 أهداف مع المجد الليبى.. وينضم لقائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدافع والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد السيد بازوكا نجم الزمالك السابق والمجد الليبي الحالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الليبي، بعدما تألق مع فريقه خلال الموسم الحالي، وساهم في تسجيل 4 أهداف.

ونجح بازوكا في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف رابع، وشارك في 12 مباراة مع المجد الليبي من أصل 15 مباراة، ولفت أنظار عدد من الأندية الليبية من أجل الانضمام إلى صفوفه في الصيف المقبل.

ويرتبط محمد بازوكا بعقد مع المجد الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن لم يحسم وجهته القادمة، في انتظار مناقشة كل العروض، حيث يمتلك عرضين للبقاء في الدوري الليبي، بعدما لفت الأنظار هناك وبات من أبرز المدافعين في الدوري الليبي.

وأكد بازوكا أنه يعيش حالة من الاستقرار في ليبيا وهو ما يساعده على التألق، خاصة بعد انضمام الثلاثي عمر السعيد وعلي فتحي وعمرو موسى لصفوف الفريق الليبي، حيث ساعده في التأقلم مع الأجواء في ليبيا، وعدم الشعور بالغربة هناك.

وشدد على أنه لا يفكر في العودة إلى مصر في الوقت الحالي، وأنه سعيد بتجربته في الدوري الليبي، ولا يمانع في الاستمرار مع أحد الفرق المهتمة بالتعاقد معه في الموسم المقبل.