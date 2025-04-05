الامارات | خطيبان يجريان «بروفة» حفل زفافهما في «كأس دبي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت المقدونية ساندرا ماتيسكا، عن سعادتها بحضورها منافسات كأس دبي العالمي 2025 للمرة الأولى، موضحة أنها قررت المشاركة في مسابقات الجمال، استعداداً لحدث استثنائي تنتظره الأسبوع المقبل، وهو حفل زفافها على خطيبها الألماني دينيس.

وقالت ساندرا لـ «الإمارات اليوم» إنها تشعر بالإبهار والفخر بحصولها على فرصة حضور هذا الحدث العالمي، موضحة: «أقيم في دولة الإمارات منذ خمس سنوات، وكنت أتابع دائماً في الأعوام الماضية مسابقات الجمال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت أمنيتي أن أشارك بها في يوماً من الأيام».

وأضافت: «عقب خطبتي على دينيس أقنعته بأن نشارك في المسابقة الخاصة بـ»الثنائي«وأن تصبح أفضل»بروفة«قبل عقد حفل زفافنا الأسبوع المقبل».

وأشارت إلى أنها تعمل في مجال تصميم الأزياء، وقالت: «مسابقات الجمال والأزياء من أبرز الأحداث المصاحبة لكأس دبي العالمي، حيث إنني صممت الفستان الذي أرتديه إلى جانب البدلة الخاصة بخطيبي».

وأكدت ساندرا أنها ليس لديها العديد من المعلومات عن سباقات الخيول، وقالت: «للمرة الأولى أحضر فيها سباقات الخيول، وصراحة أعجبتني كثيراً، كما أن خطيبي لديه خبرة كبيرة بها، وساعدني كثيراً في التعرف على أبرز التفاصيل الخاصة بالسباقات والمنافسة الكبيرة التي تحظى بها، إذ أعتقد أنني بعد ذلك سأصبح ضيفة دائمة على النسخ المقبلة لكأس دبي العالمي».

واختتمت تصريحاتها قائلة: «كل شيء هنا رائع، أشعر بسعادة كبيرة بسبب إقامتي في دولة الإمارات التي تعد الأكثر أماناً ونظاماً ونظافة في العالم، إذ أن كل شيء مثالي، ومن الصعب أن يجتمع كل هذا في مكان آخر».

من جهته قال دينيس إنه من عشاق سباقات الخيول، موضحاً: «أتابع دائماً كأس دبي العالمي عبر شاشات التلفزيون، ولكني هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها السباقات من مضمار ميدان، حيث إن خطيبتي شجعتني على هذه الخطوة، وبالتأكيد استمتعنا كثيراً بالأجواء الرائعة هنا».

وتابع: «لقد كانت فرصة استثنائية وذكرى لن تنسى بالنسبة لنا، خصوصاً أن حفل زفافنا الأسبوع المقبل، بينما لم أستطع أن أرفض طلبها في ارتداء البدلة التي صممتها لي والمشاركة في مسابقة الجمال، رغم أنني لا أحب ارتداء الملابس الرسمية، وأفضل الملابس الخفيفة و»الجينز«، ولكنها كانت فرصة لأن أستعد بأفضل طريقة لحفل الزفاف بارتداء البدلة قبل ليلة العمر».