بطولة إنكلترا: بوستيكوغلو ينفي استفزازه جماهير توتنهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : نفى الأسترالي أنج بوستيكوغلو المدرب المأزوم لتوتنهام استفزازه لمنتقديه خلال الخسارة أمام تشلسي في دربي لندن الخميس ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مشددا على أنه لن يسمح للإساءات من جماهير ناديه بأن تؤثر عليه.

وتعرض بوستيكوغلو لهتافات من المشجعين الغاضبين الذين صرخوا قائلين "أنت لا تعرف ماذا تفعل"، وذلك عندما أجرى تبديلاته في الشوط الثاني على ملعب "ستامفورد بريدج" خلال المباراة التي خسرها بهدف نظيف ضمن المرحلة الثلاثين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المدرب الأسترالي غضب جماهير توتنهام التي بدأت تفقد ثقتها به في ثاني موسم له مع الفريق.

تلقى توتنهام خسارته الثانية تواليا والسادسة عشرة منذ انطلاق البطولة، في أحد أسوأ مواسمه، فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف فقط عن وست هام السادس عشر.

ولم يفز الفريق في آخر أربع مباريات ضمن الدوري، ويواجه خطر أسوأ موسم له منذ 1993 1994 الذي انهاه في المركز الخامس عشر.

لكن مع تصاعد التكهنات حول احتمال إقالته، يؤكد بوستيكوغلو أنه لا يفكر كثيرا في انتقادات الجماهير، اذ قال "لا تزعجني. ليست المرة الأولى التي يطلقون فيها صافرات الاستهجان عندما اقوم بتغييرات".

وأضاف "إذا كان هذا ما تشعر به الجماهير، إذا كانوا يشعرون بأنني لا أقوم بعمل جيد فلديهم كل الحق بإظهار ذلك. إنهم يدفعون المال ويتابعون النادي. هم الذين سيبقون لفترة طويلة بعد رحيلي".

وتابع المدرب القادم من سلتيك الاسكتلندي "لا يؤثّر الأمر بي. ما أحاول أن أركّز عليه هي الأمور التي أستطيع التحكم بها. لا يمكنني التحكم بالجماهير. يمكنني التحكم بكيف نلعب كرة القدم".

قبل إلغاء حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لهدف سجله السنغالي البديل باب سار لصالح توتنهام، قام بوستيكوغلو بلمس أذنه أمام الجماهير في إشارة فسّرت على أنها رد على الانتقادات.

نفى المدرب ذلك قائلا "يا إلهي! من المدهش كيف يتم تفسير الأمور. كنت فقط أحاول أن أجعل الجماهير تشعر بالحماس وتستمتع بما اعتقدنا أنه هدف".