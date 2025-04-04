موعد مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس، على راحة من التدريبات ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كانت مباراة الأهلي والهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في الدقيقة 11 من زمن اللقاء لتستمر فرص الفريقين في الصعود من خلال مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز صن داونز بهدف دون رد على بطل تونس.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى



القيمة التسويقية للأهلى والهلال السودانى

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.