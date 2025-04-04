شكرا لقرائتكم خبر عن موسى فراوى ينتظم فى تدريبات غزل المحلة عقب العودة من معسكر منتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الفلسطيني موسى فراوى، لاعب فريق غزل المحلة، في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء معسكر منتخب الفدائيين لخوض تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل مواجهة سموحة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" المقرر لها يوم 11 أبريل الجارى على استاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 17 نقاط.