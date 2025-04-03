شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوركينا فاسو يتقدم على مصر 1 - 0 فى الشوط الأول بأمم أفريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، بهدف نظيف أمام بوركينا فاسو فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

جاء الهدف فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء بعد متابعة للكرة المرتدة من ياسين حاتم حارس منتخب مصر ليضعها يوسف دابو مهاجم بوركينا فاسو فى الشباك بسهولة.

أحمد الكاس حرص على تثبيت التشكيل الذي بدأ المواجهة السابقة أمام جنوب أفريقيا باستثناء الدفع بالحارس ياسين حاتم بدلاً من عمر عبد العزيز الذي تعرض للطرد في الجولة الأولى وكذلك الدفاع بـ أدم محمد بدلاً من مهند الشامي في مركز الظهير الأيسر.



وضم التشكيل: ياسين حاتم (23) فى حراسة المرمى – عمر كمال (24) – محمد البنداري (15) – حمزة الدجوي (4) – أدم محمد (12) – أدهم فريد (6) – عمر العدوي (14) – بلال عطية (10) – أنس رشدي (20) - إبراهيم النجعاوي (19) – حمزة عبد الكريم (9).



مباراة منتخب مصر تقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء ويدخلها منتخب مصر بحثاً عن تعويض خسارته (3 – 4) أمام جنوب أفريقيا في الجولة الافتتاحية مساء الإثنين الماضي ، فيما يبحث منتخب بوركينافاسو عن فوزه الثاني توالياً بعد أن تفوق (2 – 1) على الكاميرون في نفس الجولة.