شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان عقب الفوز على سيمبا: المصري لم يحسم التأهل وقلق من مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

علق التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، على الفوز الذي حققه فريقه على سيمبا التنزاني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد السةيس الجديد بمنافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وانتهت بفوز المصري بثنائية نظيفة.

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أبارك لجماهير المصري على الفوز ، والترشح لم يحسم بعد، المباراة كانت صعبة للغاية أمام خصم قوي وعنيد.

أضاف: قلق للغاية بسبب خوض مباراة سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر بعد يومين، لأننا بذلنا مجهود بدني كبير خلال مباراة اليوم.

واصل المدرب التونسي: تغييراتنا في المباراة كانت تهدف للحفاظ على المكسب، مباراة العودة لها حسابات أخرى وجاهزون للتعامل معها، وجمهور المصري كان كلمة السر في الفوز بالمباراة.

وجاء تشكيل المصري خلال المباراة كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمود حمادة ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وعلى مقاعد البدلاء ط: محمود حمدي ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل ، ميدو جابر ، كريم بامبو ، جون ايبوكا.

المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.