شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم مصطفى الشهدى لإدارة مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر غدا، على أن يدير الحكم الدولى محمود البنا مباراة بتروجت والجونة فى نفس البطولة.

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد الـ 11 لاعبًا الذين شاركوا بشكل أساسى فى مواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، من لقاء مودرن سبورت ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان بيسيرو قد منح أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، راحة من مواجهة مودرن سبورت، كما قرر منح كل من: محمد عواد - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق - عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - مصطفى شلبي – سيف الجزيري، راحة من اللقاء، لعدم التعرض لإجهاد قبل مباراة العودة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا فى مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي للتدريبات الجماعية يوم الإثنين، استعدادًا لمباراة العودة المقرر لها يوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.