شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على سيمبا التنزانى بثنائية بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى المصري فوزا مهما على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز عبد الرحيم دغموم هدف التقدم لـ المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة بعد تمريرة ليوسف الجوهرى، تخدع حارس سيمبا وتسكن شباكه.

وأضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 89 بعد عرضية من ميدو جابر يتصدى لها حارس سيمبا وتصدم بجون إيبوكا وتسكن الشباك، ليتم احتسابها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهد الشوط الثانى سيطرة من فريق سيمبا التنزانى وهدد مرمى المصرى في أكثر من كرة، إلا أن تألق محمود جاد منع لاعبى سيمبا من إدراك التعادل، وطالب لاعبو سيمبا بركلة جزاء في الدقيقة 70 بعد كرة مشتركة بين مهاجم سيمبا ومحمود جاد، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب.

ورد صلاح محسن على هجمات سيمبا في الدقيقة 72 عندما سدد كرة قريبة من مرمى سيمبا بعد تمريرة كريم بامبو البديل، ولكن خرجت بجوار القائم.

وتألق محمود جاد في الدقيقة 87 بعدما تصدى لتسديدة قوية من لاعب سيمبا كادت أن تمنح الضيوف التعادل لولا تألق جاد الذى أبعدها عن مرماه في ظل الضغط الكبير الذى فرضه سيمبا على المصرى.

أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى لـ المصرى في الدقيقة 89 بعد عرضية من ميدو جابر يتصدى لها حارس سيمبا وتصدم بإيبوكا وتسكن الشباك، ليتم احتسابها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد لحراسة المرمى

الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدى، خالد صبحى، عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم

الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدى، كريم العراقى، محمد هاشم، حسن على، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، جون ايبوكا.

المصرى تأهل إلى ربع نهائى الكونفدرالية فى وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.