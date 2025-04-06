الامارات | حمدان بن محمد يُتوج الفائز بلقب كأس دبي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي، الذي ظفر به الجواد «هت شو»، بقيادة الفارس فلورينت جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس، لمالكه «وذنان للسباقات» القطري، وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيس الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات» لمسافة 2000 متر، وتنافست فيه 11 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار.

حضر أمسية كأس دبي العالمي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضر الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من ملاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

وشهدت منافسات النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي 2025، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، والتي تعود إلى كوكبة من أهم وأبرز ملاك ومربي ومدربي الخيول، بمشاركة أمهر الفرسان على مستوى العالم، و102 خيل من 13 دولة تنافست في تسعة أشواط بلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس التاسع (كأس دبي العالمي).

يُذكر أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل قد انطلق في عام 1996، وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى جعل دبي قبلة للرياضيين العالميين، خصوصاً على صعيد سباقات الخيول.

«هت شو» يقتنص «كأس دبي العالمي»

نال الجواد «هت شو» المملوك لـ«وذنان للسباقات» القطري، بقيادة الفارس فلورانت جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس، لقب الشوط التاسع (كأس دبي العالمي) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، فيما حل الجواد الأميركي «ميكستو» ثانياً، والياباني «فوريفر يانغ» ثالثاً.

الخيل البطل: «هت شو»

المالك: «وذنان للسباقات»

الفارس: فلورانت جيرو

جائزة الشوط: 12 مليون دولار

المسافة: 2000 متر رملي

الدولة: قطر