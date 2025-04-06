الامارات | 8 خيول تلمع بلون الذهب في «ميدان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «فيرست كلاسيك» بطل «دبي كحيلة كلاسيك»

حقق الجواد «فيرست كلاسيك»، المملوك لـ«ديبورا ميهالوف» الأميركية، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب دودج واتسون، لقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، فيما حل الجواد «تلال الخالدية» ممثل السعودية ثانياً، و«مُبيد» من إسطبلات الريف الإماراتية ثالثاً.

الخيل البطل: «فيرست كلاسيك»

المالك: ديبورا ميهالوف

الفارس: كونور بيسلي

جائزة الشوط: مليون دولار

المسافة: 2000 متر رملي

الدولة: أميركا