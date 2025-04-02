شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضيفاً ثقيلا على ستيلينبوش الجنوب أفريقى اليوم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ضيفاً ثقيلا على نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم الاربعاء على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية ، في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع الفارس الأبيض للفوز بها لتعزيز فرصه في بلوغ نصف نهائي الكونفدرالية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصدها على حساب نهضة بركان في النسخة الأخيرة، وللمرة الثالثة بصورة عامة بعد حصد اللقب في نسخة 2019، وذلك للتساوي مع الأكثر تتويجاً الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

وطالب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة الفوز في مباراة اليوم لتسهيل مهمة الفريق الأبيض في لقاء الإياب أما مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً.

ويدير مباراة اليوم الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.

واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد، الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.

ويفقد الزمالك جهود كل من شيكابالا وحمزة المثلوثي وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى وأحمد الجفالى بسبب الإصابة ومحمد السيد وحسام أشرف لوجهة نظر فنية ومحمود بنتايك بسبب عدم استخراج تأشيرة السفر.

على الجانب الاخر، يعد فريق ستيلنبوش أحد الفرق حديثة العهد داخل القارة الأفريقية، وذلك بعدما تأسس في عام 2016 في منطقة بارو بجنوب أفريقيا تحت اسم فاسكو دا جاما «تيمنا بالمكتشف البرتغالي الراحل فاسكو دا جاما مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح»، قبل أن يتحول الاسم إلى ستيلينبوش في منطقة وينلاندز بمدينة ستيلنبوش

يمتلك ستيلينبوش لقبًا وحيدًا في تاريخه وهو كأس جنوب إفريقيا، وتصل القيمة السوقية للفريق الجنوب إفريقي إلى 11.4 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، و يشارك الفريق الجنوب أفريقي في الكونفدرالية للمرة الأولى بتاريخه.

ومن جانبه أكد ستيف باركر، المدير الفني لفريق ستيلنبوش الجنوب أفريقي، أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون مثيرًا وقويًا أمام فريق كبير بحجم الزمالك، حامل لقب البطولة وأحد الأندية العريقة في إفريقيا.

وتابع :"الزمالك فريق كبير وأحد عمالقة القارة، ومواجهته لنا ستكون اختبارًا قويًا. نعلم جيدًا مدى قوته، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمامه."

وواصل: "درسنا جميع لاعبي الزمالك ونعرف كيف نفوز عليه. لديهم لاعبون أصحاب جودة عالية، لكننا جاهزون لهذا التحدي."

واختتم المدير الفني حديثه بثقة: "علينا أن نكون صادقين، نحن لا نخاف من الزمالك! هدفنا هو التقدم بعيدًا في البطولة، وواثقون من الفوز عليه."