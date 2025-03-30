هل يتحول بيراميدز إلى محطة لتصدير اللاعبين لأوروبا؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر نادي بيراميدز من الأندية التي شهدت تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث قام مسئولو النادى بتغيير استراتيجية التعاقدات، ما يجعل النادى على أبواب تصدير اللاعبين إلى أوروبا فى المرحلة المقبلة.

ورغم أن الفريق يواصل المنافسة بقوة في الدوري المصري الممتاز، إلا أن هناك تساؤلات كبيرة حول دوره المستقبلي في تصدير اللاعبين إلى الدوريات الأوروبية، خصوصًا بعد تحسن مستوى الفريق وزيادة التعاقدات مع لاعبين ذوي إمكانيات عالية.

الاستراتيجية الجديدة: التعاقد مع اللاعبين الشباب

شهدت مواسم الانتقالات الأخيرة لنادى بيراميدز تغيرا واضحا فى استراتيجية التعاقد، فبعدما كانت التعاقدات تتجه بنسبة أكبر إلى اللاعبين أصحاب الخبرات والنجومية الكبيرة، بدأت السياسة تتغير وتتجه نحو اللاعبين الشباب ممن يحققون استفادة مستقبلية للفريق.

بيراميدز في بدايته كان يستهدف التعاقد مع نجوم كبار، أمثال رمضان صبحى وعبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد الشناوى وعلى جبر والبرازيلى كينو، وغيرهم من النجوم الكبار الذين أحدثوا ضجة كبيرة في الانتقالات، إلا أن إدارة النادى مؤخرًا اتجهت للتعاقد مع نجوم صغار في السن على أمل تحقيق الاستفادة منهم في المستقبل سواء من خلال خدمة الفريق أو تصديرهم للخارج.

يأتي على رأس هؤلاء النجوم إبراهيم عادل الذى أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه بشكل رسمي، إلا أن إدارة بيراميدز ترغب في خروج اللاعب لفريق يليق به وبأسم ناديه ويكون خروجًا من الباب الكبير حتى يصبح اللاعب من نجوم الدوريات الأوروبية.

علاقة بيراميدز مع الأندية الأوروبية

ويرتبط بيراميدز بعلاقة جيدة مع العديد من الأندية الأوروبية عن طريق ممدوح عيد رئيس النادى، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات، حيث أن الثنائى على تواصل دائم مع إدارات الأندية الأوروبية مما قد يسهل عملية تصدير اللاعبين لأوروبا في القريب العاجل.