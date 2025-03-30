شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تفوتك عن سيمبا التنزاني قبل مواجهة المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف النادي المصري نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتبر بطل تنزانيا من الفرق أصحاب التاريخ الطويل في القارة السمراء، ونرصد في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن سيمبا قبل مواجهة المصري.

1ـ القيمة التسويقية: 2 مليون و180 ألف يورو.

2ـ متوسط أعمار اللاعبين: 25 سنة و8 أشهر.

3ـ الملعب الرسمي: بنجامين مكابا الوطني ويتسع لـ 60 ألف متفرج.

4ـ أغلى لاعب في الفريق: أيوب لكريد حارس المرمى بقيمة 400 ألف يورو.

5ـ مدرب الفريق: الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز.

6ـ ترتيب الفريق في الدوري التنزاني: يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

7ـ عدد الأهداف المسجلة في الدوري: سجل لاعبو سيمبا 52 هدفاً واستقبلوا 8 أهداف.

8ـ الترتيب في الكونفدرالية: تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.

9ـ مشوار المجموعات: فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها.

10ـ بطولات سيمبا التنزاني: الدوري التنزاني 22 مرة، كأس نيريري 3 مرات، كأس تنزانيا 4 مرات، دوري دار السلام مرتين، كأس توسكر 5 مرات، درع المجتمع 9 مرات، كأس مابيندوزي 3 مرات، كما حقق وصافة كأس الاتحاد الأفريقي مرة واحدة.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول ، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثان، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".

جدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.