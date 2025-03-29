إقالة دوريفال جونيور من تدريب المنتخب البرازيلي

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو (البرازيل) : أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجمعة إقالة مدرب بلاده دوريفال جونيور بعد هزيمته المذلة أمام مضيفه الأرجنتيني 1 4 الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له "لم يعد دوريفال جونيور مسؤولا عن المنتخب البرازيلي. تشكره الإدارة وتتمنى له التوفيق في مسيرته".

وتولى دوريفال (62 عاما) المسؤولية منذ كانون الثاني/يناير 2024 فقط خلفًا للمدرب المؤقت فرناندو دينيز، لكنه أشرف على مسيرة باهتة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتحتل البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية، بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة وحاملة اللقب التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات العام المقبل.

وتتساوى البرازيل نقاطا مع الاوروغواي الثالثة والباراغواي الخامسة (21 لكل منهم) وبفارق نقطتين خلف الإكوادور الثانية.

وتتأهل أول ستة منتخبات من أميركا الجنوبية مباشرة إلى النهائيات ويخوض السابع ملحقاً عالمياً.

وتحل البرازيل ضيفة على الإكوادور وتستضيف الباراغواي في الرابع والتاسع من حزيران/يونيو المقبل على التوالي.

وكان قرار إقالة دوريفال متوقعا عقب الهزيمة الساحقة الثلاثاء في بوينس آيرس.

وأقرّ المدرب بعد المباراة قائلا: "لم يتوقع أحد ما رأيناه اليوم والمسؤولية تقع عليّ بالكامل".

وتولى دوريفال قيادة السيليساو بعد فوزه بلقبين محليين مع فلامنغو وساو باولو. تم الإعلان عن تعيينه بعد أشهر من التكهنات حول احتمال التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الاسباني.