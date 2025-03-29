دورة ميامي: ديوكوفيتش الى النهائي على حساب ديميتروف

الرياص - اسماء السيد - Miami Gardens (الولايات المتحدة) : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا نهائي دورة ميامي في كرة المضرب بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6 2 و6 3 الجمعة في نصف النهائي، وأصبح بذلك أكبر لاعب سنّا يصل إلى مباراة نهائية في دورات ماسترز الألف نقطة.

ويلعب ديوكوفيتش البالغ 37 عاما المباراة النهائية بمواجهة التشيكي ياكوب منسيك المصنف 54 عالميا أو الأميركي تايلور فريتس الرابع.

وتفوق "دجوكو" على ديميتروف البالغ من العمر 33 عاما، للمرة الثالثة عشرة في مواجهاتهما الـ14، منهيا المباراة التي تابعها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، في 69 دقيقة.

كانت هذه المباراة هي نصف النهائي الأكبر سنّا في تاريخ دورات ماسترز الألف نقطة بين لاعبين مجموع عمرهما 70 عاما.

قال ديوكوفيتش "كان الجو عاصفا جدا اليوم وكان من الصعب التحكم في الكرة التي كان يتغير اتجاهها طوال الوقت، لكنني قدمت إرسالات جيدة وحافظت على أعصابي".

وأضاف "كان الإرسال مرة أخرى هو الجزء الأبرز في المباراة بالنسبة لي. أعتقد أنه كان (بنسبة) 84% في المباراة الأخيرة وظننت أنه سيكون من الصعب تجاوز ذلك لكن اليوم كان 87% لذا لا أعرف ماذا أقول".

وتابع الصربي الذي يسعى إلى إحراز لقبه المئة "آمل أن أستمر على المنوال عينه لأن ذلك بالتأكيد يجعل حياتي أسهل".

بعد بداية بطيئة للموسم، استعاد ديوكوفيتش ثقته بنفسه وهو يستعد لمواصلة نجاحه والبحث عن لقبه الـ25 الكبير في بطولات الغراند سلام.

قال "بعد الألعاب الأولمبية التي كانت اللقب التاسع والتسعين، كل دورة أشارك فيها تهدف للوصول إلى المئة ولم أتمكن من تحقيق ذلك. آمل أن أعطي كل ما لدي الأحد".

وتابع ميسي حامل لقب كأس العالم 2022 المباراة من المدرجات بعد انتهاء تمارين فريقه إنتر ميامي وكان ديوكوفيتش سعيدا لرؤيته.

علّق "كان من دواعي سروري الكبير أن يكون الملك ليو في المدرجات. هذه المرة الأولى التي ألعب فيها أمامه".

وعلى الرغم من أنه خسر الإرسال الأول، ردّ ديوكوفيتش بسرعة وكسر إرسال منافسه وصولا إلى 3 2 حيث كرر الأمر مجددا مرتين متتاليتين حاسما المجموعة الأولى لصالحه.