شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر أمام زد بثلاثية وديا قبل مواجهة الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق زد بقيادة حمادة صدقى من الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي أقيمت على استاد مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

أحرز أهداف فريق زد شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" وأحمد عادل "ميسي"، بينما سجل هدف فريق الأهلى الوحيد عن طريفق المغربي أشرف داري.

من جانب آخر، منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر اللاعبين الدوليين راحة لمدة 48 ساعة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بدءا من غد الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عن مباراة الأهلي أمام زد الودية اللاعبون الدوليون الذين انضموا للمنتخب الأول وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا والفلسطينى وسام أبو على والسلوفينى نيتس جراديشار.