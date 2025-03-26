الخطيب لمرتضى منصور: عفا الله عما سلف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أصدر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بيانا أعلن فيه إنهاء الخصومة مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق بعد سنوات من الخلافات والملاحقات القضائية.

وقال الخطيب، في بيان أصدره مساء الثلاثاء ردا على بيان آخر لمرتصى منصور: "أقدر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي".

وواصل الخطيب: "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة وعفا اللّه عما سلف".

وقبل بيان الخطيب بدقائق، نشر مرتضى منصور، رسالة عبر حسابه على موقع فيسبوك، ذكر فيها: "في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم".

وواصل: "انطلاقا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذج رياضي يحتذى به، وكنت أحد محبيه وما زلت عند رأيي".

وقال منصور، إنه "بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له ولأسرته الصغيرة وعلى رأسهم زوجته الفاضلة رفيقة كفاحه وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره".

وأضاف: "لم يكن يوما مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة، والخلاف السابق بيننا لم ولن يغير من تقديري له شيئا".

وتابع: "للمرة الثانية أؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي بل نابع من قناعة داخلية وإرادة صافية ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".

واختتم منصور رسالته قائلا: "ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار بعيدا عن المشاحنات والنزاعات".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق 6 أشهر بعد إدانته بسب محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي.

وفرضت المحكمة غرامة على مرتضى منصور قدرها 40 ألف جنيه مصري وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمجني عليهما (الخطيب وعثمان) في القضية رقم 691.

وفي شباط (فبراير) عام 2023 قضى منصور، عقوبة بالسجن لمدة شهر بسبب إدانته في قضية أخرى بسب محمود الخطيب، وتم ترحيل رئيس الزمالك وقتها إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة، وترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة نادي الزمالك.