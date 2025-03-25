شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يلقي المحاضرة الأخيرة في الملعب قبل مواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، إلقاء المحاضرة الفنية الأخيرة علي اللاعبين في الملعب بدلا من فندق الاقامة ، حيث يلتقي المنتخب الوطني نظيره السيراليوني في التاسعة مساء اليوم في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، أكثر من جلسة مع عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب شهدت تعليمات خاصة من العميد للاعب لتفعيل دوره الهجومي في المنتخب والاستفادة من وجوده بجانب محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد في الخط الهجومي.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والخامس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ’ عندما يستضيف نظيره السيراليوني في التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء) بصافرة الحكم أحمد هيرالال امتياز من موريشيوس ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى التي يتربع في صدارتها برصيد 13 نقطة.

وحشد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كل أسلحته لتحقيق الهدف المنشود وعلى رأسهم بالطبع ثنائي الدوري الإنجليزي المتألق عمر مرموش ومحمد صلاح الذي وقع هدفه الشخصي السادس في لقاء إثيوبيا الماضي وتربع في صدارة هدافي التصفيات ’ كما صنع الهدف الثاني لزميله أحمد مصطفى "زيزو" وبات أفضل صناع الأهداف مع المنتخب برصيد ثلاثة تمريرات حاسمة.