دي لا فوينتي مدرب إسبانيا يشيد بنظام المواهب "اللامتناهي"

الرياص - اسماء السيد - فالنسيا : أشاد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بطل أوروبا، بنظام المواهب "اللامتناهي" عشية مواجهة هولندا في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقاتل لاعبو المنتخب الإسباني للتعادل 2 2 في مباراة الذهاب في روتردام، للحفاظ على سلسلة من 22 مباراة من دون خسارة.

قال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي السبت "بالنسبة لنا، العديد من اللاعبين الذين برزوا ليسوا مفاجئين، نحن نعرف جودة المادة الخام التي نملكها في هذا البلد".

وأضاف "يمكننا استخدام لاعبين صنعوا التاريخ والذين هم لاعبين كبار اليوم، مع تجربة استثنائية... (و) آخرين يظهرون الآن، والذين سيجعلوننا نكبر ونصبح أكثر تنافسية وفريقا أفضل".

وتابع ابن الـ63 عاما "هذا صحي جدا وأخبار جيدة للجميع لأننا نعلم أن لدينا نظام شباب لامتناهي".

قاد دي لا فوينتي منتخب إسبانيا إلى لقب دوري الأمم في 2023 ثم كأس أوروبا 2024.

علّق على وجود عدد كبير من المواهب في تشكيلته "يمكنني أن أضع تشكيلين استثنائيين، وهذا هو حظي وحظنا في هذا البلد، ولكن ليس فقط هؤلاء الـ26 لاعبا، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا هنا أيضا".