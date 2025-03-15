الامارات | محمد صلاح يحقق رقماً تاريخياً جديداً في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عن شهر فبراير، ليصل إلى "السابعة" في مسيرته ويعادل بذلك الرقم القياسي لهذه الجائزة.

وقدم صلاح أداءً استثنائياً خلال الشهر الماضي، حيث سجل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة ليفربول نحو صدارة الدوري.

ومن بين إنجازاته، ثنائية حاسمة في مرمى بورنموث خارج الديار، وهدف الافتتاح في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

وتفوق صلاح في التصويت على منافسين بارزين، وهم بيتو، جان-فيليب ماتيتا، يانكوبا مينته، دجيد سبينس، وزميله في الفريق دومينيك سوبوسلاي.