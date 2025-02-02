الامارات | ارتفاع قيمة الدوري السعودي لأكثر من مليار يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، والذي شهد في ساعاته الأخيرة صفقات عالمية جديدة ستنضم إلى الدوري الأقوى عربياً وآسيوياً.

استعاد دوري روشن السعودي للمحترفين قيمته المتجاوزة للمليار يورو، بعد الصفقات العالمية التي أبرمتها الأندية خلال شتاء 2025.

وارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر بعد تعاقده مع الكولومبي جون دوران قادماً من أستون فيلا، وهو اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية والقيم التسويقة في عالم كرة القدم.

وحافظ نادي الهلال على صدارته لقائمة أعلى الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية بـ 178.5 مليون يورو، فيما اقترب النصر من جاره بعدما رفع قيمته السوقية إلى 175.6 مليون يورو.

وارتفعت القيمة السوقية للنادي الأهلي إلى 170 مليون يورو بعد التعاقد مع اللاعب غالينو الذي تبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو، بينما جاء نادي الاتحاد رابعاً بقيمة سوقية بلغت قرابة 120 مليون يورو.

وشهد سوق الانتقالات السعودي الشتوي تحركات حثيثة في ساعاته الأخيرة ضمن جهود الأندية لتدعيم صفوفها، ليصل إجمالي صفقات الشتاء لأكثر من 54 صفقة، وجاءت صفقة الكولومبي جون دوران على رأس صفقات الشتاء في دوري روشن.

وأعلن النصر عن تعاقده مع المهاجم القادم من أستون فيلا، كما أبرم نادي الهلال صفقة بالتعاقد مع البرازيلي الشاب كايو سيزار، فيما تعاقد الأهلي مع صفقتين أجنبيتين بضم البلجيكي ماتيو دامس، والبرازيلي جالينو، بالإضافة إلى عيد المولد القادم من الأخدود، فيما تعاقد الاتحاد مع لاعب برشلونة الشاب أوناي هرنانديز، كما اشترى عقد لاعبه ماريو ميتاي حتى عام 2028.

وفي الوقت نفسه، أعلن نادي الشباب عن 4 صفقات خلال "الميركاتو الشتوي" وضم البرازيلي لياندرينيو، والفنلندي جلين كمارا، والأوكراني جيورجي بوشكان، واللاعب هشام آل دبيس.

وضم التعاون صفقة مغربية بالتعاقد مع اللاعب عبدالحميد صابيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع الكولومبي روجر مارتينز.

وأبرم الفتح 6 صفقات في مهمته من أجل البقاء في دوري روشن، وضم حارس النصر نواف العقيدي، كما تعاقد مع كل من جورج فيرنانديز، ماتيس فارغاس، ماتيوس ماتشادو، زيدو يوسف، وحسين قاسم.